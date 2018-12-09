تشديدات أمنية كبيرة فى مدريد قبل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز

بدأت الشرطة فى العاصمة الإسبانية "مدريد"، تشديد إجراءات الأمن حول ملعب "سانتياجو برنابيو"، صباح اليوم الأحد قبل مباراة الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز فى إياب نهائى كأس ليبرتادوريس للأندية، التى تُعادل دورى الأبطال فى أوروبا.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الإياب فى 24 نوفمبر في العاصمة الأرجنتينية "بوينس أيرس" لكنها تأجلت مرتين بعد أن هاجم مشجعو ريفربليت حافلة المنافس خارج استاد "مونومنتال"، وأُصيب لاعبون من بوكا بعد أن تم رشق حافلة فريقهم بالحجارة مع إطلاق رذاذ الفلفل.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) نقل مباراة العودة لتقام فى "مدريد" بعد أن تقرر إقامتها في البداية على ملعب ريفر بليت في اليوم التالي.

وتم حشد نحو أربعة آلاف فرد أمن في العاصمة الإسبانية لضمان انتهاء المباراة، التى تتزامن مع عطلة نهاية أسبوع طويلة في إسبانيا، دون أي قلاقل.

وستخضع الطرق المحيطة باستاد "سانتياجو برنابيو" لسيطرة تامة من الأمن وسيتم قطع شارع "كاستيانا"، وهو واحد من الطرق الرئيسية بالمدينة وإغلاق شوارع أخرى مع اعتزام الشرطة فصل مشجعى الفريقين للحيلولة دون وقوع أعمال شغب، وتعادل الفريقان 2-2 في ذهاب الدور النهائي يوم 11 نوفمبر على ملعب بوكا بالأرجنتين.