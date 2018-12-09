جمال مُحسن يكشف كواليس جديدة حول قضية مقتل الطفلة "آلاء الحميري"

أكد الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 بأن قضية الطفلة آلاء الحميري، والتي تم قلتها بعد ان تم اغتصابها، بأنها جريمة مأسوية مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج قضايانا على الغد المشرف بأن الشخص مشرف أمني حيث استدرج الطفلة بعد اعطائها قطعة من الحلوة، وقام بإغتصابها وقلتها .
وأوضح محسن بأن أبناء إب كانوا يد واحدة ضد هذة الجريمة البشعة، حيث قاموا باتخاذ اجراءات ضد المتهم ، حتي وصل إلي الإعدام.
وأكد محسن بأن مثل هذة الجرائم لابد من الوقوف عليها والتي تمس بالمجتمع بصورة عامة ، ولابد من اظهارها للأمم المتحدة.
وأشار محسن بأن هذة الجريمة لم تكن الأول فقد قتل محمد اليافعي على يد الحوثيين ، وكذلك عبدالرحمن قطران ، مطالباً بإعداد ملفات لمجرمي الحرب وعرضها على المنظمات حتي لا تكون هناك حجة.
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