فيديو.. فيورنتينا يتعادل مع ساسولو في مباراة مثيرة

انتزع فيورنتينا تعادلا قاتلا أمام مضيفه ساسولو (3-3)، فى مباراة درامية بالجولة الـ15 من الدورى الإيطالي لكرة القدم.

عقب انتهاء الشوط الأول بلا أهداف، افتتح ساسولو التسجيل (ق62) عبر ألفريد دنكان، قبل أن يصنع هدفا ثانيا بعدها بخمس دقائق جاء بتوقيع السنغالي خوما بابكر (ق67).

وبعدها بقليل، تمكن الضيوف من تقليص الفارق عبر الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (ق70)، من لعبة تم اللجوء فيها لحكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب شبهة تسلل، لكن تم احتساب الهدف في النهاية.

وفي العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، عاد ساسولو للتقدم مجددا بهدف ثالث سجله ستيفانو سينسي من خارج المنطقة (ق80)، بعد تمريرة عرضية طويلة من دومينيكو بيراردي.

وقبل دقائق قليلة من انتهاء الزمن الأصلي للقاء، تعرض لاعب ساسولو الصربي فيليب جوريتشيتش للطرد بسبب حصوله على بطاقتي إنذار، ليستكمل صاحب الأرض ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين، وسرعان ما استغل الخصم النقص العددي وقلص الفارق مجددا بفضل ماركو بيناسي برأسية (ق89).

لكن في الدقيقة الأخيرة من الزمن الأصلي للقاء، تعرض لاعب فيورنتينا، الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لإنذار ثان لاعتراضه على الحكم، وطُرد من المباراة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أنقذ البلجيكي كيفن ميرالاس فريقه فيورنتينا من الهزيمة بعد أن سجل هدفا ثالثا (ق90+1).

وبهذا التعادل، أصبح رصيد ساسولو 21نقطة في المركز الثامن، مقابل 19 نقطة لفيورنتينا في المركز الـ11.

ويحلق يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوريي الايطالي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابولي الوصيف.