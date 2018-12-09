شكرا لقرائتكم ميسي وجريزمان يتصدرا قائمة ضيوف الشرف في نهائي ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن قائمة ضيوف الشرف في مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس التي تجمع بين عملاقي الكرة الأرجنتينية ريفر بليت وبوكا جونيورز في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وقالت الصحيفة أن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سيكونا على قائمة ضيوف الشرف الحاضرين لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وأضافت الصحيفة أن قائمة الشخصيات التي ستحضر مباراة اليوم تضم أيضاً فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والمدير الرياضي لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني ميجيل أنخيل مارين، ولاعب الفريق الأرجنتيني أنخيل كوريا، بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، والمدافع الأوروجواياني دييجو جودين.

وتحدثت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد عن حضور الأوروجواياني لوكاس توريرا، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، وكذلك خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان الحالي.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إقامة مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز بملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل نادى ريال مدريد بالعاصمة الإسبانية، عقب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفربليت قبل انطلاق مباراة الإياب في نوفمبر الماضي قبل أن يتم إلغاء اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة فى مباراة الإياب.

ويخوض بوكا جونيورز النهائى الـ11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، ما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتى، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، وفى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه، ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بآخر ألقابه عام 2015.