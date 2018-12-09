شكرا لقرائتكم بيل وبنزيما يقودا هجوم ريال مدريد ضد هويسكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة هويسكا في المباراة التى تجمعهما اليوم على ملعب إل ألكوراز، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا كالتالي.. حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - أودريوزولا الوسط: ليورينتي - سيبايوس - مودريتش الهجوم: جاريث بيل - بنزيما - لوكاس فاسكيز. تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا وضمت دكة البدلاء كل من: نافاس وفاييخو وفالفيردي وأسينسيو وإيسكو وفينيسوس جونيور وسانشيز ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة أما هويسكا فيحتل المركز العشرين والخير بـ7 نقاط.

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