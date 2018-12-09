محمد مراد يترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين

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جدة - عمرو شويل تقدم الزميل محمد مراد الصفحى بجريدة اليوم السابع بأوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين 2019 – 2021. وتقام الإنتخابات يوم 2 يناير من الشهر المقبل بمقر نقابة الصحفيين. وتنص لوائح رابطة النقاد الرياضيين ، على نجاح رئيس و نائب و أمين صندوق و 6 أعضاء مكتب تنفيذى.

محمد مراد يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رابطة النقاد الرياضيين



محمد مراد يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رابطة النقاد الرياضيين



محمد مراد يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

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