شكرا لقرائتكم تحديد موعد مباراة الزمالك وبتروجت في بداية الدور الثاني للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الزمالك مع بتروجت ضمن الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى الممتاز يوم الجمعة 28 ديسمبر الجارى. من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجت فى الساعة السادسة مساء بملعب بترو سبورت. يحتل الزمالك قمة الدورى برصيد 35 نقطة بينما بتروجت يتواجد فى المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

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