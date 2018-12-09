شكرا لقرائتكم رسميا .. طاقم تحكيم تونسى لمباراة بيراميدز و حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود التي ستقام غداً الإثنين، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول، سيديرها طاقم حكام تونسي يتكون من هيثم قيراط حكم ساحة ويعاونه يامن الملوشي وايمن إسماعيل، ومحرز المالكي حكماً رابعاً.

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