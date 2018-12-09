شكرا لقرائتكم قرعة كأس الملك تسحب في الرياض يوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف الرياض الثلاثاء قرعة مسابقة كأس الملك للموسم الرياضي الحالي 2018-2019 بمشاركة 64 فريقاً يمثلون أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى المتأهلين من تصفيات دوري الدرجة الثالثة أندية الغوطة والنعيرية والأمجاد والشهيد.

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرعة تأتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولية في تصفيات دوري الدرجة الثالثة، وتأهل من خلالها أربعة فرق إلى دور الـ64 من المسابقة، وعلى إثر ذلك جرى توزيع الفرق إلى أربعة مستويات رئيسية بناءً على نتائج الفرق للموسم الرياضي الماضي، وسيواجه كل فريق من المستوى الأول والثاني والثالث فريقًا من المستوى الرابع.

وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيتم سحب اسمه أولًا، مبينة أنه سيتم إقامة قرعة لتحديد ملاعب مباريات الأدوار المتقدمة.