شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يفوز على الجيش 2-0 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى
آخر مباراة التقى فيها الفريقان كانت يوم 16 يناير 2018 فى إطارالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى فى انطلاقة الدور الثانى من البطولة.
وتغلب الأحمر على طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما ميدو جابر، وعمرو السولية.
ويحتل الأهلى حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زالت لديه 7 مباريات مؤجلة.
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