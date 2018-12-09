شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يهزم الجزيرة بهدف ويواصل تصدره لقمة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الرجاء المطروحى فوزا غاليا على الجزيرة المطروحى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما بالملعب الفرعى لبرج العرب فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الماضية للمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى نظرا لمشاركة الجزيرة ببطولة كأس مصر. احرز هدف المباراة الوحيد محمود المغربى فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد أبناء مطروح إلى 27 نقطة محلقا فى الصدارة ، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 13 نقطة فى المركز العاشر للمجموعة.

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