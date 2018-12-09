شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد مراد يترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزميل محمد مراد الصفحى بجريدة الخليج 365 بأوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين للدورة 2019 – 2021. وتقام الانتخابات يوم 2 يناير من الشهر المقبل بمقر نقابة الصحفيين. وتنص لوائح رابطة النقاد الرياضيين على نجاح رئيس و نائب و أمين صندوق و 6 أعضاء مكتب تنفيذى.

محمد مراد يتقدم بأوراق الترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين عصام شلتوت والأيوبى والقسم الرياضي باليوم السابع الزملاء باليوم السابع مع محمد مراد

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