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صور.. محمد مراد يترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزميل محمد مراد الصفحى بجريدة الخليج 365 بأوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين للدورة 2019 – 2021.

وتقام الانتخابات يوم 2 يناير من الشهر المقبل بمقر نقابة الصحفيين.

 وتنص لوائح رابطة النقاد الرياضيين على نجاح رئيس و نائب و أمين صندوق و 6 أعضاء مكتب تنفيذى.

 

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محمد مراد يتقدم بأوراق الترشح لعضوية رابطة النقاد الرياضيين

 

 

 

 

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