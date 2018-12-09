شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نقل لاعب كرة شاطئية سنغالى للمستشفى بعد إصابته فى مباراة ضد تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب "مامور ديجان" لاعب المنتخب السنغالي لكرة القدم الشاطئية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة الثانية من المجموعة لكأس الأمم الأفريقية.

ونقل اللاعب إلى المستشفى إثر تلك الإصابة الخطيرة وتلقى العلاج من قبل الإسعاف الموجودة بالملعب خلال نقله للمستشفى.

وسحق المنتخب السنغالي، نظيره التنزاني، بنتيجة ١٢-٢، مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما تزيل المنتخب التنزاني المجموعة بدون رصيد من النقاط، ليودع البطولة رسميا، وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط، وفي المركز الثالث المنتخب الليبي بنفس الرصيد من النقاط.

ويتبقى مباراتان في الجولة الثالثة لهذه المجموعة، تحسمان الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي، عندما يلتقي منتخب السنغال مع منتخب ليبيا، بينما يخوض المنتخب النيجيري مباراة سهلة نسبيا أمام تنزانيا.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصري وشركة برزنتيشين سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".