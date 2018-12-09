شكرا لقرائتكم خبر عن سمير حلبية : لا أعرف شيئا عن "سحب الثقة" والقانون الفيصل الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير حلبية رئيس النادى المصرى أنه لا يعلم شيئا عن أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الذى ذهبوا صباح اليوم للمدير التنفيذى بالنادى وتقدموا بأوراق لسحب الثقة من المجلس الحالى بسبب سوء النتائج .

وأضاف حلبية فى تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بأى شئ ، مؤكدا أن من قام بذلك لا يفهم فى القانون خاصة وأن النادى مقبل على جمعية عمومية عادية يوم 28 ديسمبر الجارى ، ولابد من الدعوة لجمعية عمومية غير عادية بعدها بثلاثة أشهر .

وأشار رئيس المصرى إلى أنه يرحب بأى مجلس إدارة محترم يأتى من بعده لإدارة النادى الساحلى خاصة أنه مع باقى مجلسه تعبوا كثيرا خلال السنوات الماضية من توفير الطلبات المادية للفريق الكروى ومستلزمات اللاعبين حتى يظهروا بالشكل الذى كانوا عليه.