شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الجمعة 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إقامة مباراة الزمالك مع بتروجيت ضمن الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى الممتاز يوم الجمعة 28 ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك و بتروجيت فى الساعة السادسة مساء بملعب بترو سبورت. ويحتل الزمالك قمة الدورى برصيد 35 نقطة بينما يتواجد بتروجت فى المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

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