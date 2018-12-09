شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية بالمصرى تطالب بسحب الثقة من مجلس "حلبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أعضاء الجمعية العمومية بنادى المصرى ظهر اليوم بتسليم طلبات سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى لدى المدير التنفيذى للنادى . وطالب أعضاء الجمعية العمومية بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية فى أقرب وقت ممكن لسحب الثقة من المجلس الحالى بقيادة سمير حلبية بعد النتائج السيئة التى حققها الفريق مؤخرا عقب الخروج من نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية والخروج من الدور الـ32 لبطولة كأس مصر على يد الجزيرة المطروحى أحد فرق القسم الثانى . جماهير المصرى 2

جماهير المصرى 3

جماهير المصرى

سحب الثقة 2

سحب الثقة من مجلس إدارة المصرى

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