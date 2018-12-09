شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسحق تنزانيا "12 -2" فى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحق المنتخب السنغالى، نظيره التنزانى، بنتيجة 12 – 2 ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى ختام فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السنغالى رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما تزيل المنتخب التنزانى المجموعة بدون رصيد من النقاط، ليودع البطولة رسميا، وجاء منتخب نيجيريا فى المركز الثانى بثلاث نقاط، وفى المركز الثالث المنتخب الليبى بنفس الرصيد من النقاط.

ويتبقى مباراتان فى الجولة الثالثة لهذه المجموعة يحسمها الفريقان التأهلان للدور نصف النهائى، عندما يلتقى منتخب السنغال مع منتخب ليبيا، بينما يخوض المنتخب النيجيرى مباراة سهلة نسبيا أمام تنزانيا.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصرى وشركة برزنتيشين سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".