"ربع مليار فى عامين" .. كيف تلاعب المقاصة بالأهلي والزمالك فى 6 فترات انتقالات؟

كتب - محمد يسري مرشد احكم نادي مصر المقاصة سيطرته على سوق الانتقالات المحلي والعربي بعد ما وصل لتحقيق لبيع 12 لاعباً فى عامين (تقريبا) بما يزيد عن 218 مليون جنيه. وأنهى الفريق الفيومي لتوه صفقة انتقال محمود وحيد إلى الأهلي ويستعد لأبرام صفقة تاريخية قد تتخطي به رقم ربع مليار جنيه فى 6 فترات انتقالات فقط فى حالة توصله إلى اتفاق مع نادي بيراميدز لبيع جون انتوي مهاجمه والهداف التاريخي للأجانب فى تاريخ الدوري المصري . المقاصة كان بطل فترات الانتقالات الخمس الماضية واشعل لاعبوه ( كلهم غير دوليين) الصراع بين أندية الأهلي والزمالك وهو ما ساهم...

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