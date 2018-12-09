ستيرلينج يعلق على الهتافات العنصرية التي تعرض لها أثناء مباراة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

علق الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الهتافات العنصرية التي تعرض لها من جانب جماهير تشيلسي أثناء مباراة فريقه أمام البلوز.

وخسر مانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم على يد تشيلسي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 في البريميرليج.

وتعرض ستيرلينج لبعض الهتافات العنصرية من جانب جمهور تشيلسي أثناء المباراة أثناء التقاطه للكرة خلف المرمى بالقرب من جماهير البلوز.

ونشر النجم الإنجليزي الشاب على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" قائلاً: "أنا لست من هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون بكثرة، ولكن عندما أريد أن أوضح أمر ما سأتكلم".

وتابع: "بغض النظر عن الهتافات التي تم إطلاقها في مباراة تشيلسي، يمكنك أن ترى ردة فعلي، كل ما أفعله هو أن أضحك، لأنني لا أنتظر معاملة أفضل من ذلك".

وحمَل ستيرلينج الصحافة الإنجليزية بأنها السبب وراء العنصرية في الملاعب، لأنها تتعامل مع اللاعب ذو البشرة البيضاء بطريقة مختلفة عن اللاعب صاحب البشرة السمراء.

وأردف: "مثلاً، لدينا لاعبان -يقصد توسين أدارابيويو وفيل فودين لاعبا السيتي- بدءا مسيرتهما مع الفريق نفسه، كلاهما فعل الشيء الصحيح، وهو شراء منزل جديد لأمهاتهم اللواتي وضعن الكثير من الوقت والحب لكي يصلوا إلى هذا المستوى".

وواصل ستيرلينج: "لكن انظروا كيف أوصلت الصحف البريطانية رسالة بشأن دافع اللاعب صاحب البشرة السوداء ودافع اللاعب صاحب البشرة البيضاء، أعتقد أن هذا شيء غير مقبول على الإطلاق، اللاعبان أبرياء ولم يفعلا شيئاً خاطئاً".

واختتم: "ولكن يظهر هذا فقط بالطريقة التي تم فيها كتابة الخبر، هذا الشاب صاحب البشرة السوداء يُنظر إليه في ضوء سيء، مما يساعد على تغذية العنصرية والسلوك العدواني".

وكان نادي تشيلسي أعلن في الساعات الماضية عن فتح تحقيق بشأن الهتافات العنصرية التي تعرض لها ستيرلينج من بعض المشجعين بسبب لون بشرته.