اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك وبتروجيت ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت. ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. ويُقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري. ويحتل الزمالك حاليًا صدارة الترتيب في الدوري بـ35 نقطة من 14 مباراة، بينما جمع بتروجيت 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ16.

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