ميركاتو الزمالك.. مصدر يكشف 3 مرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ستتيح فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للزمالك تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري وكأس مصر والكونفدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة.

وقال مصدر مسؤول في الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365" إن مسؤولي النادي وضعوا 3 لاعبين ضمن اهتماماتهم للتعاقد مع أحد منهما من أجل تدعيم الجبهة اليسرى في شهر يناير المقبل.

وأضاف أن هؤلاء اللاعبين هم: السيد سالم لاعب وادي دجلة، عاصم صلاح لاعب طلائع الجيش، وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم الجبهة اليسري للفريق، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع محمود وحيد، الظهير الأيسر لمصر المقاصة، والذي كان مرشحًا للزمالك، حسبما أفاد المصدر.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأبيض موقفه رسميًا للتعاقد مع واحد من الثلاثي خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه، يدرس الزمالك استعادة الثنائي رزاق سيسيه ومصطفى محمد، اللذان يلعبان مع الاتحاد السكندري وطلائع الجيش على سبيل الإعارة، في ظل حاجة الفريق لخدماتهما هذا الموسم.

ولم يحسم مسؤولو الزمالك مصير أحمد داوودا لاعب وسط زعيم الثغر، وسيحدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، مستقبله سواء بالعودة أو استكمال إعارته لنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك يرفض إبرام صفقات كثيرة في يناير، على أن يكون التدعيم في أضيق نطاق.