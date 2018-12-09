برباتوف: محمد صلاح ليس ميسي ورونالدو

كتب- محمد معتز صلاح الدين

أشاد ديميتار برباتوف مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومستواه لكنه يرى أن بعيد عن مستوى ميسي ورونالدو

وقال برباتوف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" مازحًا: "صلاح لديه بعض صفات ليو ميسي، لكنه ليس

في مستوى ميسي و رونالدو".

وأضاف " لا يوجد أي لاعب في العالم حاليًا وصل لهذا المستوى حتى الآن".

وكان محمد صلاح سجل "هاتريك" في شباك مرمى بورنموث في الجولة

الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع رصيده التهديفي إلى 10 أهداف متصدرًا جدول هدافي الدوري متساويًا مع أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الأخير من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتاج الريدز للفوز على نابولي من أجل الصعود لدور 16.