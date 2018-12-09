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قبل لقاء الرجاء.. أبزر مواجهات الإسماعيلي مع الفرق المغربية.
ينتظر الجميع وخاصة جماهير الإسماعيلية المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، يوم مساء الثلاثاء المقبل، وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية، وذلك فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).
حيث تقابل الدراويش أمام الفرق المغربية 3مباريات، كما فاز الإسماعيلي في مباراتين وخسر مباراة، سجل برازيل مصر 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.
ونرصد لكم أبرز مواجهات الاسماعيلي وأندية المغرب:
عام 2007:
التقى الإسماعيلي والوداد البيضاوي المغربي في دور الـ 16 في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2007، وفاز الإسماعيلي
عام 2015:
واجه الإسماعيلي نظيره الرجاء المغربي عام 2015 في بطولة كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية الأبطال، وفاز الفريق المغربي بهدف نظيف سجله (محمد بولديني).
عام 2018:
خاض الإسماعيلي مباراته أمام نظيره الرجاء المغربي عام 2018 في كأس زايد للأندية الأبطال، وانتهى لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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