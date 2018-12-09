بنزيما وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام هويسكا في الليجا

بنزيما وجاريث بيل كتبت: سارة جاب الله أعلن الأرجنتيني سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة هويسكا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: في حراسة المرمي تيبو كورتوا في الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - أودريوزولا في الوسط: ليورينتي - سيبايوس - مودريتش في الهجوم : جاريث بيل - بنزيما - لوكاس فاسكيز

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