نقل لاعب السنغال للكرة الشاطئية للمستشفى

كتب- كريم عبدالمحسن أصيب مامور ديجان لاعب المنتخب السنغالي لكرة القدم الشاطئية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة الثانية من المجموعة لكأس الأمم التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة الثانية من المجموعة لكأس الأممالأفريقية. ونقل اللاعب إلى المستشفى إثر تلك الإصابة الخطيرة وفاز المنتخب السنغالي على نظيره التنزاني بنتيجة 12 / 1 ليصل للنقطة الرابعة في المجموعة.

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