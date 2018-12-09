السنغال تسحق تنزانيا في أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ

كتب- كريم عبدالمحسن

سحق المنتخب السنغالي، نظيره التنزاني، بنتيجة ١٢-٢، مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ختام فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

بهذه النتيجة رفع المنتخب السنغالي رصيده إلى أربع نقاط

يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما تزيل المنتخب التنزاني المجموعة بدون رصيد من النقاط، ليودع البطولة رسميا، وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بثلاث نقاط، وفي المركز الثالث المنتخب الليبي بنفسالرصيد من النقاط.

ويتبقى مباراتان في الجولة الثالثة لهذه المجموعة، تحسمان الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي، عندما يلتقي منتخب السنغال مع منتخب ليبيا، بينما يخوض المنتخب النيجيري مباراة سهلة نسبيا أمام تنزانيا.

وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصري وشركة برزنتيشين سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".