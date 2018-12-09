رياضة | KORA STAR HD ريال مدريد HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني | korastar | كورة kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA STAR HD ريال مدريد HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني | korastar | كورة kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

KORA STAR HD ريال مدريد HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني | korastar | كورة kora live

تقدم بوابة الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة ريال مدريد وهويسكا والتي تقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا

يكون موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة

إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا

لمتابعة جميع مباريات اليوم بث مباشر عبر الخليج 365 لايف اضغط هنا

ستكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري

عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري

عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة

الإسبانية.

يدخل ريال مدريد مباراته خارج أرضه أمام مضيفه هويسكا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تقديم عروضه المميزة في الآونة الأخيرة سعياً للإِستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني إضافة إلى بقية الألقاب الأخرى.

ولا شك أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري قد غير الكثير داخل صفوف الفريق الملكي منذ أن تعيينه في منصب المدير الفني، وذلك خلفاً للمدرب الإسباني المقال جولين لوبيتيجي الذي أوصل فريق ريال مدريد إلى وضعية صعبة للغاية في مطلع الموسم الحالي.

KORA STAR HD ريال مدريد HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني | korastar | كورة kora live