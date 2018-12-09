رياضة | تحديد موعد مباراة الزمالك وبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مباراة الزمالك وبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك مع بتروجت ضمن الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز يوم الجمعة 28 ديسمبر الجارى في الساعة السادسة مساء بملعب بترو سبورت.

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