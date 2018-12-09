رياضة | رسميا.. "إينو" مديرا فنيا لنادي قحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "إينو" مديرا فنيا لنادي قحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي قحافة أحد فرق القسم الرابع بمنطقة الغربية تعيين محمد حسنين الشهير بإينو، مديرا فنيا للفريق خلفا لكابتن وليد عبدالحي المدير الفني السابق، علي أن يعاونه كابتن محمد الحجر مدربا، ومحمد السيد مخطط احمال، وعمرو ياسر محلل أداء.

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس الادارة مع إينو الاتفاق علي كافة احتياجات الفريق الفترة المقبلة للصعود لدوري القسم الثالث، وتم الاتفاق علي مشروع استثماري طويل المدة، وتسويق اللاعيبين، ووضع إستراتيجية لبناء فريق قوي قادر علي الصعود المواسم المقبلة.

سبق لإينو بالصعود كمديرا فنيا بفريق سبورتنج كاسل الموسم الماضي من دوري القسم الرابع للقسم الثالث.

يذكر أن قحافة سيواجه شباب سمنود بالجولة المقبلة علي ملعب استاد طنطا في الثانية عصرا.