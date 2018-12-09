رياضة | مدير المنتخب الأوليمبي يتجه إلى إسبانيا لحسم الوديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المنتخب الأوليمبي يتجه إلى إسبانيا لحسم الوديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، للسفر إلى إسبانيا وهولندا، خلال الساعات المقبلة من أجل حسم وديات الفراعنة بمعسكره المقبل.

ومن المقرر أن يسافر عبدالعزيز وأحد أفراد الجهاز الفني، بناءًا على أوامر شوقي غريب المدير الفني، للإطمئنان على فنادق الإقامة وإنهاء الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، بالإضافة إلى التأكيد على المباريات الودية.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لنهائيات الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقرر إقامتها بالقاهرة أواخر العام المقبل، والمرهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.