رياضة | بيراميدز يهنئ تركي آل الشيخ بعد فوزه بجائزة الشخصية الرياضية القيادية لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يهنئ تركي آل الشيخ بعد فوزه بجائزة الشخصية الرياضية القيادية لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة نادي بيراميدز إف سي على تهنئة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم بعد حصوله على جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع "فيس بوك": "تُهنىء إدارة نادي بيراميدز إف سي معالي المستشار تركي آل الشيخ بحصوله على جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، متمنين له مزيد من التوفيق والنجاح في مشواره المتواصل لدعم الرياضية العربية".

ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أمس السبت، معالي المستشار تركي آل الشيخ جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، تقديرًا لجهوده التي بذلها طوال العام.