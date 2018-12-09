رياضة | koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ريال مدريد وهويسكا اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الاسباني |Youtube

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koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ريال مدريد وهويسكا اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الاسباني |Youtube

يملك كريم بنزيما، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أرقاماً مميزة حين يلعب الفريق الملكي بعيداً عن معقله سانتياجو برنابيو، وهي الحقيقة التي سيسعى المهاجم الفرنسي لتحويلها إلى دافع كبير من أجل هز شباك هويسكا في مباراة اليوم.

ويُقبل ريال مدريد على مباراة مهمة، وذلك حين يحل ضيفاً ثقيلاً على هويسكا، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاء سيسعى فيه الفريق الملكي لمواصلة لَملمة جراحه المحلية.

وذكر الموقع الرسمي للفريق الملكي، أن كريم بنزيما يُظهر نجاحاً كبيراً بعيداً عن قواعد البرنابيو خلال الجولات السابقة، حيث سجل ستة من عشرة أهداف أحرزها هذا الموسم خارج الديار، وهو رقم يتطلع إلى تعزيزه في المباراة ضد هويسكا على أرضية “إل ألكوراز”.

وساهمت أهداف بنزيما خارج البرنابيو في تحقيق الفوز دائماً، ففي بالايدوس ضد سيلتا فيجو، كان الفرنسي أفضل لاعب في المباراة وسجل ببراعة الهدف الأول للمدريديستا، وقبل ذلك، سافر البلانكوس إلى التشيك، وسجل النجم المذكور ثنائية مميزة ضد فيكتوريا بلزن.

كذلك سجل بنزيمة خارج الديار في المباراة ضد مليلية ببطولة كأس الملك، حيث افتتح مهرجان الأهداف في الفوز الساحق بنتيجة 0/4، ناهيك عن أنه سجل هدفين في الفوز ضد جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدف، مُحققاً أول ثنائية له في الموسم الجاري.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ريال مدريد وهويسكا اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري الاسباني |Youtube