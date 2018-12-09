رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

ريال مدريد وهويسكا بث مباشر , الدوري الاسباني الممتاز 2018-2019 الجولة الخامسة عشر , في اطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني سنكون علي موعد مع مباراة ريال مدريد امام هويسكا الصاعد حديثا للدوري الاسباني في لقاء سيقام علي ملعب هويسكا.

المباراة التي ستلعب علي الملعب رقم 99 الذي تلعب عليه مباريات الدوري الاسباني ستكون مباراة سهلة وفي متناول الفريق الملكي امام فريق نجح الغريم التقليدي برشلونة في سحقه بنتيجة 8-2 في مباراة تفنن فيها لاعبي البارسا من التلاعب بخصومهم ونجحوا في الحصول علي نقاط المباراة.

ريال مدريد سيسعي لتحقيق انتصار علي هويسكا من أجل اضافته لقائمة ضحايا الفريق الملكي في البطولة ومن اجل مواصلة المنافسة علي صدارة الدوري الاسباني رفقة برشلونة الثنائي الذي يسعيا للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم خاصة الفريق الملكي لديه رغبة أكبر من أجل اسعاد جماهيره بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مباراة ريال مدريد اليوم مباشر.

الدوري الاسباني

الدور الاول

الأسبوع الخامس عشر

ملعب ألكوراز

بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا.

يوم الاحد 9 ديسمبر 2018.

الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة

بين سبورتس 3.

HD كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين