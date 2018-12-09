رياضة | فاروق جعفر: الزمالك يسير بخطي ثابتة..والأهلي يحتاج موسمين لإستعادة قوته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق جعفر: الزمالك يسير بخطي ثابتة..والأهلي يحتاج موسمين لإستعادة قوته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مسابقة الدوري الممتاز، تشهد حالة من عدم الاستقرار في نتائج ومستوى الفرق، وهو ما يتضح من تذبذب نتائج كل فريق من أسبوع لآخر.

وقال جعفر، خلال تصريحات لبرنامج "في التمانيات" على راديو إنرجي: " الزمالك قام ببناء فريق قوي ويسير بخطى ثابتة أما الأهلي في مرحلة بناء فريق ويحتاج موسم أو موسمين حتى يتشكل قوام الفريق ويستعيد الفريق الأحمر لعافيته مرة أخرى".

وأضاف نجم الزمالك السابق: " يجب الاهتمام بالدوري المصري بشكل كبير لأن أساس إنجازات الكرة المصرية تحققت من خلال اللاعبين المحليين، بدليل تراجع مستوى معظم اللاعبين المحترفين خلال الفترة الأخيرة باستثناء محمد صلاح نجم ليفربول الذي يسير بخطى ثابتة مع الريدز".