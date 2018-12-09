رياضة | رابط "ريال مدريد" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة ريال مدريد لايف

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 والتي تنطلق في لقاء قوي مرتقب في إستاد الكوراز والتي تكون ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني ، حيث يسعي الريال للفوز علي هويسكا من أجل التصدر في الدوري وذلك علي حساب الفريق الآخر ، ويدخل المريغي المباراة وهو قادم من الفوز الذى قد حققه على حساب فريق ميليا ضمن الدور الإثنان والثلاثون في كأس ملك إسبانيا ضمن المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السنتياغو برنابيو.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر ،يحتل الملكي المدريدي المركز الخامس وذلك برصيد 32 نقطة وذلك بعد أن خاض اربعة عشر مباراة في الليغا كما استطاع ان يحقق من خلالها سبعة إنتصارات وقد فاز وتعادل في إثنين وقد تمت هزيمته في خمسة مباريات فقط ، ولا يعيش هويسكا اليوم الفترة التي جاءت منذ انطلاقه في الليغا والتي قد خاض خلالها اربعة عشر مباراة يلا شوت مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر.

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر ، يعتبر هويسكا من الفرق التي لم تستطيع تحقيق الفوز إلا في لقاء واحد وقد تعادل في 4 مباريات ، وكانت الخسارة الأخيرة التي حاصرته في 9 مناسبات ويدخل مباراة اليوم وهو علي أمل علي أن يتعادل أو يخرج بنطقة وحيدة علي أقل التقديرات لكي يبتعدل عن تذيل جدول الترتيب الدوري الإسباني في كورة لايف مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر.

كورة لايف رابط مباراة ريال مدريد بث مباشر ، يتغيب عن اللقاء اليوم في الوسط الميداني كاسيميرو وذلك بسبب الإصابة التي قد لحقت به خلال المرحلة الأخيرة وبالإضافة إلي ناتشو وماريانو دياز لهذا السبب الذى لم يتفقد من خلاله الملكي المدريدي أي لاعب بداعي الإيقاف عن المباراة خلال المرحلة الأخيرة في يلا شوت الجديد مباراة ريال مدريد بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق أحمد الطيب.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم

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