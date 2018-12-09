رياضة | bein sport لايف | مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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نتابع اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 9-12-2018 حيث تنطلق مباراة من العيار الثقيل حين يلتقي نادي ريال مدريد نظيره فريق هويسكا في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا بدون تقطيع اليوم الاحد 9-12-2018 في الدوري الإسباني .

لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ملعب ألكوراز معقل الفريق المضيف هويسكا هو الذي سيستضيف موقعة اليوم النارية بين فريق ريال مدريد امام نظيره هويسكا في الدوري الاسباني الليجا، ويدخل ريال مدريد لقاء اليوم امام هويسكا من اجل مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية حيث كان قد حقق فوزا غاليا على حساب فريق فالنسيا بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الليجا، في حين انه على مستوى بطولة كاس ملك اسبانيا حقق الفوز على فريق مليلية بنتيجة 6-1 في ملعب سانتياجو برنابيو ليتاهل لدور ال16 بالبطولة الاسبانية، شاهد الان بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا بث حي اليوم الاحد في الدوري الإسباني.

الميرينجي ريال مدريد يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد ثلاثة وعشرين نقطة جمعها من تحقيق سبعة انتصارات وتعادل في مباراتين بينما تلقى الهزيمة في خمس مناسبات، بينما هويسكا في الليجا يحتل المركز العشرين والاخير برصيد سبع نقاط، من انتصار وحيد واربعة تعادلات وتسع هزائم ، رابط hd مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد هويسكا بث مباشر اليوم الاحد في الليجا .

كتيبة سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد ترغب في الفوز على هويسكا خاصة ان التاريخ ينحاز الى الفريق الملكي في ظل معاناة هويسكا الذي يعاني من الهزائم وتواجده في قاع ترتيب الدوري الاسباني ويسعى بدوره لخطف ولو نقطة من انياب ريال مدريد مستغلا عاملي الارض والجمهور، وتنقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم الاحد الموافق التاسع من شهر ديسمبر في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 ، beIN SPORTS HD 3 .