كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينعي شقيقة هاني زادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك وفاة السيدة نادية زادة شقيقة المهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة والتي وافتها المنية أمس السبت. وتقدم مجلس الزمالك بخالص العزاء لعضو المجلس داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الزمالك ينعي شقيقة هاني زادة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .