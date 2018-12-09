رياضة | رابط - Real Madrid - مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Real Madrid اليوم Yalla Shoot

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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم لايف حيث يدخل الفريق الملكي مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث، من أجل تحقيق فوز يجعله يعود للمنافسة بقوة على لقب الليجا، بعدما أصبح الفارق بينه وبين البرسا المتصدر وغريمه التقليدي 5 نقاط فقط حيث يحتل الميرينجي المركز الخامس برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين و5 هزائم ونجح الريال في تحقيق فوز عريض في أخر مبارياته بالكأس أمام مليلية برباعية نظيفة ليتأهل للدور ثمن النهائي للكأس وأوروبيا يقدم الفريق مستوى مميز مع مدربه الجديد سولاري والذي قاده لصدارة مجموعته بعد الفوز الثمين على روما في معقله الأولمبيكو بثنائية نظيفة ليتأهل لدور الـ16 لدوري الأبطال ويواصل سعيه للحفاظ على لقبه للمرة الرابعة على التوالي، جاري الآن بث مباشر مباراة ريال مدريد امام هويسكا بث حي اليوم الأحد في الليجا.

هويسكا يدخل مباراة اليوم وهو في موقف لايحسد عليه، حيث يحتل المركز الأخير في الليجا بـ7 نقاط، من فوز وحيد و4 تعادلات و9 هزائم، وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور في موقعة اليوم، مباشر الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد هويسكا بث مباشر بدون تقطيع اليوم الأحد.

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