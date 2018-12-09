رياضة | الأهلي يحدد سعر استعارة رمضان صبحي.. وهيديرسفيلد يرفع مطالبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد سعر استعارة رمضان صبحي.. وهيديرسفيلد يرفع مطالبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر بالتعاقد مع صفقات سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير. ودخل الأهلي في مفاوضات جادة مع هيدبرسيفلد الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي في الميركاتو الشتوي لتدعيم الفريق الأحمر. واشترط النادي الإنجليزي الحصول على 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل ضم رمضان صبحي عن طريق البيع النهائي الأمر الذي رفضه مجلس النادي الأهلي. واستقر الأهلي على طلب استعارة رمضان صبحي لمدة ستة أشهر بنهاية الموسم الجاري مقابل 500 ألف دولار لصالح ناديه اللندني على أن يتم الاتفاق مع اللاعب على راتب آخر في مدة الإعارة.

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