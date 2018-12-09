رياضة | الزمالك يرفع العقوبات عن أصحاب الإنذارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفع العقوبات عن أصحاب الإنذارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك على رفع العقوبات عن لاعبي الفريق والخاصة بالإنذارات بعد تغريمهم ماليا مؤخرا. أمير مرتضى كان قراره مرهون بعدم تكرار الأمر من جانب اللاعبين وحصولهم على إنذارات بدون داعي. وحذر مسئولو الزمالك اللاعبين بسبب الاعتراض على الحكام والحصول على إنذارات بدون سبب والتوتر الموجود لدي بعض اللاعبين مع المنافسين. ويرغب مسئولو الزمالك في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بسبب ضغط المباريات والمنافسة في أكثر من بطولة.

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