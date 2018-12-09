رياضة | أيمن حفني يطلب الرحيل عن الزمالك.. و"الرئيس" يرفض

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تحدث أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك مع مسئولي النادي برغبته في الرحيل خلال يناير المقبل بسبب خروجه من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق. ورفض رئيس الزمالك الاستغناء عن أيمن حفني وأبلغه بحاجة القلعة البيضاء لجهوده. ويمتلك حفني بعض العروض المحلية والعربية ويرغب في الخروج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ولم يشارك حفني مع الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب اعتماد جروس على تشكيل ثابت

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