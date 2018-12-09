رياضة | الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 (الدوري الاسباني) شاهد (Real Madrid)

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الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 (الدوري الاسباني) شاهد (Real Madrid)

يواجه نادي ريال مدريد نظيره هويسكا متذيل الترتيب، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد؛ باحثًا عن فوز رابع في آخر خمس مباريات مع مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي حل بدلاً من جولن لوبيتيجي المقال لسوء النتائج.

ويقدم ريال مدريد على خوض ست مباريات في أربع مسابقات مختلفة في ديسمبر الجاري، فبجانب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، يبحث عن الاحتفاظ بلقب كأس العالم للأندية، إذ يخوض نصف النهائي ضد الفائز من مباراة كاشيما أنتلرز الياباني وجوادلاخارا المكسيكي في أبوظبي في 19 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد يخوض مباراته الأولى بعد تتويج لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، منهيًا احتكار الثنائي ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في العقد الأخير.

الآن FULLHD| مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم الأحد 9-12-2018 (الدوري الاسباني) شاهد (Real Madrid)