رياضة | حصاد 2018.. عام اعتزال الأساطير "بره وجوه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018.. عام اعتزال الأساطير "بره وجوه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2018 اعتزال العديد من نجوم كرة القدم سواء المحليين أو العالميين، بعد مشوار حافل من الانجازات والبطولات مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم، وهناك بعض النجوم أيضًا اكتفوا باعتزال اللعب دوليًا فقط.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم الذين اعتزلوا في 2018:

- حسام غالي

أعلن حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق اعتزاله كرة القدم في أبريل الماضي بعد مشوار حافل من البطولات والإنجازات مع الأهلي والمنتخب الوطني، بالإضافة لرحلة احتراف رائعة مع أندية توتنهام وديربي كاونتي والنصر السعودي، وحصد "غالي" خلال مشواره 14 بطولة مع المارد الأحمر، بالإضافة للتتويج مع المنتخب بلقب وحيد ببطولة الأمم الأفريقية.

- عماد متعب

بعد العودة من رحلة احتراف قصيرة مع فريق التعاون السعودي قرر عماد متعب وضع حدًا لمسيرته الكروية وأعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة حقق خلالها الكثير من الألقاب والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات رفقة المارد الأحمر وكذلك لقب بطولة الكونفيدرالية، واتجه "متعب" للعمل في مجال التحليل الفني للمباريات عبر فضائية أون سبورت.

- ياسر القحطاني

قرر ياسر القحطاني نجم الكرة السعودية ونادي الهلال اعتزاله كرة القدم رسميا، وانضمامه لصفوف جمهور الزعيم في المدرجات وترك المستطيل الأخضر، وجاء ذلك بعد تتويج فريق الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمرة الخامسة عشر في تاريخه في أبريل الماضي.

- عصام الحضري

فى السادس من أغسطس الجارى أعلن عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر، اعتزاله اللعب الدولى رسميًا، بعد مشوار حافل بالانجازات مع منتخب الفراعنة حقق خلاله لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات، ومركز الوصيف فى بطولة 2017، ولقب أفضل حارس فى البطولة الأفريقية خلال 4 نسخ، وذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007، والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

- رونالدينيو

أعلن النجم البرازيلي رونالدينيو، إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، بعد مسيرة طويلة عاش خلالها لحظات مميزة مع المنتخب البرازيلي وعدد من أهم أندية العالم أبرزها برشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، وفلامينجو وأتليتكو مينيرو وفلومينينسي بالبرازيل، وكويريتارو المكسيكي.

- إنيستا

قرر الإسباني إنيستا نجم برشلونة السابق وضع حدًا لمسيرته الكروية مع منتخب بلاده بعد مونديال روسيا 2018، عقب خروج إسبانيا من ثمن نهائي البطولة أمام روسيا، وشارك "الرسام" في 131 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفًا، وكان هدفه الأغلى في شباك هولندا بنهائي كأس العالم 2010، وهو الهدف، الذي قاد الإسبان للقب المونديالي الوحيد في تاريخهم.

- خافيير ماسكيرانو

وضع الأرجنتينى خافيير ماسكيرانو، حدًا لمسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم فى روسيا، وشارك ماسكيرانو في الكثير من المباريات الدولية رفقة منتخب التانجو وحقق معه نجاحات عدة، ولكن بعد مونديال روسيا قال " قد حان وقت الوداع".

- تيم كاهيل

أعلن النجم الأسترالي تيم كاهيل اعتزاله اللعب الدولي بقميص منتخب بلاده، بعد نهاية كأس العالم روسيا 2018، وشارك نجم استراليا في 107 مباراة منذ 2004، مسجلًا 50 هدفًا دوليًا، ليكون هداف "الكانجارو" التاريخي، ومحققًا كأس أوقيانوسيا وكأس آسيا.

- مسعود أوزيل

نجم الكرة الألمانية مسعود أوزيل قرر اعتزال اللعب الدولي عقب مونديال روسيا 2018، وذلك لأسباب عنصرية وسياسية وذلك بعد أزمته الشهيرة مع المسؤولين في ألمانيا عقب صورته مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، واعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 9 أعوام، لعب خلالها في 92 مباراة دولية وسجل 23 هدفًا.

- روبي كين

أعلن نجم كرة القدم الإيرلندية روبي كين اعتزاله اللعب في نوفمبر الماضي، بعد مسيرة كروية طويلة امتدت لعقدين من الزمن، ويعتبر كين أفضل هداف في تاريخ منتخب جمهورية إيرلندا برصيد 68 هدفا، وسجل 126 هدفا في 349 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز بينها 90 هدفا مع توتنهام علما بأنه دافع ايضا عن ألوان أندية ليفربول، ليدز يونايتد وكوفنتري، كما شارك في مونديال 2002 وبطولة أمم أوروبا مرتين ولعب 149 مباراة دولية.

- وليد سليمان

أعلن وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى، اعتزاله اللعب دوليًا، عقب استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى لمباراة تونس فى التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2019، فى الكاميرون.

وكتب سليمان، عبر صفحته على "تويتر": "رفعا للحرج عن الجميع.. ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزالى اللعب دوليا.. بالتوفيق دوما لمنتخب بلادى".

- دروجبا

أعلن الفيل الإيفواري ديديه دروجبا اعتزال كرة القدم نهائيًا في نوفمبر الماضي بعد 20 عامًا قضاها في ملاعب الساحرة المستديرة حقق خلالها العديد من الانجازات والنجاحات، أبرزها التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" 4 مرات، ودورى أبطال أوروبا عام 2012

وشارك دروجبا فى 100 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار، وحصل على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا "مرتين"، كما شارك فى 381 مباراة مع تشيلسى الإنجليزى سجل خلالها 164 هدفاً.