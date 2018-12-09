شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج يتهم الصحف الإنجليزية بتغذية العنصرية تجاه اللاعبين السود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم مهاجم نادي مانشستر سيتي رحيم سترلينج، الصحف الإنجليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الدولي وهو يتعرض لإساءات لفظية من بعض مشجعي المضيف تشيلسي، خلال مباراة بين الفريقين، السبت، ضمن المرحلة الخامسة عشرة في الدوري، والتي انتهت بفوز تشيلسي «2-صفر»، وتكبد الضيوف أبطال إنجلترا في الموسم الماضي، خسارتهم الأولى هذا الموسم.

ويقوم نادي تشيلسي والشرطة بالتحقيق في هذه الاساءات.

ولجأ سترلينج إلى حسابه على إنستجرام، لتوجيه الانتقاد إلى الصحافة، مستعيدًا تقارير عن قيام زميله في سيتي توسين أدارابيويو، بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أي مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح: «اللاعب الأسود الشاب ينظر إليه بشكل سيئ. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني» من قبل المشجعين.

وأضاف: «لكل الصحف التي لا تفهم لماذا يكون الناس عنصريين في هذا العصر، كل ما يمكنني أن أقوله: أعيدوا التفكير وامنحوا كل اللاعبين فرصا متساوية».

وكانت التقارير بشأن أدارابيويو، البالغ من العمر 21 عامًا، تتحدث عن قيامه بدفع 2،9 مليوني دولار أمريكي لشراء منزل فخم، مثله مثل زميله في سيتي فيل فودن الذي دفع أيضا مبلغًا كبيرًا لشراء منزل. لكن مقاربة الصحف للمسألتين اختلفت، إذ تم التركيز في قضية أدارابيويو حول شرائه منزلا باهظ الثمن من دون أن يكون قد خاض مباراة في الدوري الممتاز، في حين رأت الصحف إن فودن يبدأ بتأسيس مستقبله.

وعلق سترلينج: «لاعبان شابان في بداية مسيرتهما، يدافعان عن ألوان الفريق نفسه، أقدما على الخطوة المناسبة بشراء منزل، لكن انظروا إلى الطريقة التي تبعث بها الصحف برسائلها، واحدة للاعب الأسود، وأخرى مختلفة حيال اللاعب الأبيض»، مضيفًا «أعتقد أن ذلك غير مقبول».

وبدا أن سترلينج تعرض للإساءات العنصرية في مباراة الأمس من مشجعي تشيلسي، عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب ستامفورد بريدج اللندني.

وأكد اللاعب أن تصرف المشجعين لم يفاجئه، رافضًا الإفصاح عما قيل له، موضحًا «بالعادة لست شخصًا يتحدث كثيرًا، لكن عندما أعتقد أن على إظهار رأيي، سأقول كلمتي بشأن ما قيل في مباراة تشيلسي، وكما رأيتم ردة فعلي، كل ما قمت به هو الضحك لأنني لا أتوقع أفضل».

ومدد سترلينج الذي احتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الرابع والعشرين، في نوفمبر الماضي عقده مع سيتي حتى 2023، علمًا أنه انضم إلى بطل إنجلترا في عام 2015 قادما من ليفربول.