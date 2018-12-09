شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يمنح الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش راحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظموا غدا في المران مع الفريق.

واستقر يوسف، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على منح اللاعبين المصابين، الذين يؤدون تدريباتهم العلاجية والتأهيلية، راحة مع باقي اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لقائمة الفريق.

ويلتقي الأهلي، مساء اليوم، مع طلائع الجيش على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري العام.