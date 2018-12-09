شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن 4 قرارات نارية ضد «الحضري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، توقيع عقوبات تأديبية كبيرة على الحارس عصام الحضري، بعد تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، التي كان من المقرر الخضوع لها عقب «هروبه» من السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندي لأداء مباراة الفريق ضد ماسيجير، في الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر مجلس إدارة النادي، نص القرارات المتخذة في حق اللاعب عبر الموقع الرسمي للنادي، كالتالي:

بعد رفع تقرير من اللجنة القانونية لرئيس النادى بصفته المشرف العام على الكرة، قرر الأتى:

١- خصم ٥٠٠ ألف جنيه من مستحقات اللاعب، وذلك لتخليه عن ناديه وعدم السفر مع بعثة الفريق لبوروندي وظهوره في إحدى القنوات الفضائية بدون إذن مسبق من مجلس إدارة النادي.

٢- عرض الحارس للبيع في يناير المقبل (بشرط وصول عرض مرضي للنادي نظير التخلي عن الحارس) في حالة عدم وصول عروض مناسبة سيتم الاحتفاظ باللاعب حتى انتهاء عقده مع الفريق.

٣- إخطار اللاعب بالانتظام في تدريبات الفريق الجماعية كونه لاعب حالي في صفوف النادي حتى الآن.

٤- تقديم شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص تغيب اللاعب عن التدريبات في الفترة الماضية ونطبيق لائحة الجزاءات بخصم مالي كبير عن كل يوم غياب عن التدريبات وتتضاعف العقوبة في حالة استمرار الانقطاع عن التدريبات.

تأتى تلك العقوبات لفرض الانضباط داخل صفوف الفريق وحفظ حقوق النادي ضد أي لاعب لا يعرف قيمة ارتداء فانلة النادي الاسماعيلي العريق.