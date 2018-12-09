برشلونة يفتح خزائنه لضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مسئولى نادى برشلونة الإسبانى فى ضم هارى كين مهاجم توتنهام الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "ديلى ستار"الإنجليزية، أن إدارة برشلونة أبدت استعدادها لدفع مبلغ 200 مليون يورو من أجل ضم هارى كين نجم توتنهام لتدعيم هجوم الفريق الكتالونى الموسم القادم.

أوضحت الصحيفة، أن برشلونة بدأ يفكر فى البديل المستقبلى الأنسب لخلافة لويس سواريز فى هجوم برشلونة، خاصة وأن الأخير سيتم عامه الـ 32 فى يناير المقبل، ورأوا أن هارى كين صاحب الـ 25 عاماً الأقرب لأخذ مكان المهاجم الأوروجوايانى.

ويرتبط هارى كين بعقد مع فريق توتنهام الإنجليزى يمتد حتى يونيو 2024، وهذا الموسم يشهد على تألق غير عادى لمهاجم النادى اللندنى حيث يحتل صدارة قائمة الهدافين للبريميرليج بالتساوى مع النجم المصرى محمد صلاح برصيد 10 أهداف.

ودخل كين في دائرة اهتمامات ريال مدريد أيضًا لتعويض رحيل رونالدو، لكن برشلونة دخل فى الصفقة لضمه قبل غريمه التقليدي.