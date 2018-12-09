العنصرية تعود من جديد للملاعب الإنجليزية

اتهم مهاجم نادي مانشستر سيتي رحيم سترلينج الصحف الإنجليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، المهاجم الدولى وهو يتعرض لإساءات لفظية من بعض مشجعى المضيف تشيلسي، خلال مباراة بين الفريقين السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة في الدورى، والتى انتهت بفوز تشيلسى (2-صفر) وتكبد الضيوف أبطال إنجلترا فى الموسم الماضي، خسارتهم الأولى هذا الموسم، ويقوم نادي تشلسي والشرطة بالتحقيق في هذه الإساءات.

ولجأ سترلينج إلى حسابه على إنستجرام لتوجيه الانتقاد إلى الصحافة، مستعيدا تقارير عن قيام زميله فى سيتى توسين أدارابيويو بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أى مباراة فى الدورى الممتاز.

وأوضح "اللاعب الأسود الشاب ينظر اليه بشكل سيئ. هذا ما يغذى العنصرية والتصرف العدواني" من قبل المشجعين، وأضاف "لكل الصحف التى لا تفهم لماذا يكون الناس عنصريين فى هذا العصر، كل ما يمكننى أن أقوله: أعيدوا التفكير وامنحوا كل اللاعبين فرصا متساوية".

وكانت التقارير بشأن أدارابيويو (21 عاما) تتحدث عن قيامه بدفع 2,9 مليونى دولار أمريكى لشراء منزل فخم، مثله مثل زميله فى سيتى فيل فودن الذى دفع أيضا مبلغا كبيرا لشراء منزل لكن مقارنة الصحف للمسألتين اختلفت، إذ تم التركيز فى قضية أدارابيويو حول شرائه منزلا باهظ الثمن من دون أن يكون قد خاض مباراة فى الدورى الممتاز، فى حين رأت الصحف أن فودن يبدأ بتأسيس مستقبله.

وعلق سترلينج "لاعبان شابان فى بداية مسيرتهما، يدافعان عن ألوان الفريق نفسه، أقدما على الخطوة المناسبة بشراء منزل، لكن انظروا إلى الطريقة التى تبعث بها الصحف برسائلها، واحدة للاعب الأسود، وأخرى مختلفة حيال اللاعب الأبيض"، مضيفا "أعتقد أن ذلك غير مقبول".

وبدا أن سترلينج تعرض للإساءات العنصرية فى مباراة الأمس من مشجعى تشيلسى عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب "ستامفورد بريدج" اللندني.

وأكد اللاعب، على أن تصرف المشجعين لم يفاجئه، رافضا الإفصاح عما قيل له، متابعًا: "بالعادة لست شخصا يتحدث كثيرا، لكن عندما أعتقد أن على إظهار رأيى، سأقول كلمتى بشأن ما قيل فى مباراة تشيلسى، وكما رأيتم ردة فعلى، كل ما قمت به هو الضحك لأننى لا أتوقع أفضل".

ومدد سترلينج الذى احتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الرابع والعشرين، فى نوفمبر الماضى عقده مع سيتى حتى 2023، علما أنه انضم إلى بطل إنجلترا فى عام 2015 قادما من ليفربول.