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شكرا لقرائتكم يوفنتوس يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخطط يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل المسهمة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزينة السيدة العجوز منذ نحو 22 عاما.
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن أندريا أنيلي رئيس النادي الإيطالي، يتأهب للتعاقد مع كيليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، مستغلا الأزمات التي يعاني منها الفريق الباريسي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة أن التوتر الشديد بين النادي الفرنسي واليويفا، بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، قد يضع مبابي على قائمة الراحلين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بجانب البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان قد يجبر على بيع أحد نجومه في فترة الانتقالات المقبلة في ظل الخوف من فرض غرامات كبيرة على الـ PSG.
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