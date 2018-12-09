شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس إعادة سيسيه ومصطفي محمد في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك، عودة الثنائى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد المعار لنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك، قد تشهد الأيام المقبلة، عقد صفقة تبادلية مع ناديى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بإعادة الثنائى المذكور ومنح الناديين لاعبين آخرين خلال الميركاتو المقبل .

وحتى الآن لم يحسم مسئولو الزمالك الأمر بشكل نهائى وإن كان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض يرحب بعودة سيسيه ومصطفى محمد بعد مشاهدته للاعبان وإعجابه بقدراتهما الفنية .