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شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس إعادة سيسيه ومصطفي محمد في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادى الزمالك، عودة الثنائى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد المعار لنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك، قد تشهد الأيام المقبلة، عقد صفقة تبادلية مع ناديى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بإعادة الثنائى المذكور ومنح الناديين لاعبين آخرين خلال الميركاتو المقبل .
وحتى الآن لم يحسم مسئولو الزمالك الأمر بشكل نهائى وإن كان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض يرحب بعودة سيسيه ومصطفى محمد بعد مشاهدته للاعبان وإعجابه بقدراتهما الفنية .
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